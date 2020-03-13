السعودية اليوم / أمطار الخير تواصل الهطول على منطقة تبوك



تبوك 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

شهدت معظم محافظات ومدن ومراكز منطقة تبوك منذ فجر الأمس وحتى اليوم هطولات مطرية متفرقة تراوحت مابين الغزيرة إلى المتوسطة مصحوبة بالرعد والبَرد.

ففي مدينة تبوك شملت الأمطار الغزيرة المدينة وضواحيها ومركزي شقري والبديعة، ومركز القليبة ومركز المعظم ومركز راية، ومركز الظلفة ومركز بجده ومركز رحيب.

كما هطلت الأمطار التي تراوحت مابين الغزيرة إلى المتوسطة على محافظة تيماء والمراكز التابعة شملت مركز مديسيس ومركز العسافية ومركز أبيط ومركزي الجهراء وعردة ومركز الجديد ومركز الحزم.

وشهدت محافظة ضباء والمراكز التابعة اليوم أمطار غزيرة شملت مركز أشواق ومركز نابع ومركزي الخريطة وشغب ومركز صدر ، وعلى محافظة البدع شملت المحافظة وضواحيها.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

16:44ت م

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