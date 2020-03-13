السعودية اليوم / تنبيه من الأرصاد بتكون سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة



الطائف 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظات الجموم ، والطائف، والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة وجدة وخليص ورابغ ميسان، مشيرة إلى الساعة 06.00 مساءً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة إتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

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16:43ت م

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