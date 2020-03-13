السعودية اليوم / الجزائر تعلن تعليق جميع الرحلات من وإلى إسبانيا وتقليصها نحو فرنسا



الجزائر 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية اليوم، عن إلغاء جميع الرحلات من وإلى إسبانيا، بداية من يوم الاثنين القادم، إلى 4 أبريل المقبل، مشيرة إلى أنها قررت أيضا تقليص وتيرة الرحلات إلى المطارات الفرنسية، بداية من يوم غد السبت.

وأضافت الشركة أنها ستقوم بتعويض المسافرين الذين سيشملهم قرار إلغاء أو تأجيل الرحلات.

وبرر الخطوط الجوية الجزائرية هذه القرارات بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية قبل يومين من أجل منع تفشي فيروس كورونا.

وسجلت الجزائر لحد الآن 26 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19"، كما أبلغت عن وفاة شخصين بالوباء.

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