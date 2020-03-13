السعودية اليوم / مقتل شخص في انفجار عبوة ناسفة في دمشق



لندن 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

لقي شخص مصرعه اليوم في انفجار عبوة ناسفة في دمشق .

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان : أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة وضعت بسيارة في منطقة الدحاديل بالعاصمة دمشق، وأسفر عن مقتل سائقها .

وأضاف، أنه لم ترد، حتى الآن، معلومات محددة عن هوية الشخص المقتول، غير أنه من المرجح أنه كان شخصية عسكرية.

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16:42ت م

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