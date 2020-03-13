السعودية اليوم / أمطار رعدية مصحوبة بالبرد على عرعر بالحدود الشمالية



عرعر 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

هطلت اليوم، أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بالبرد على مدينة عرعر وضواحيها.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

16:41ت م

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