السعودية اليوم / وزارة الصحة البحرينية تعلن تعافي 9 حالات إضافية من فيروس كورونا



المنامة 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 9 حالات إضافية من فيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطن و 6 مواطنات بحرينيين ومصرية وأخرى تايلندية، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية 44 حالة حتى الآن في البحرين.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المخبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

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16:22ت م

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