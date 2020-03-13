السعودية | سفارة المملكة في النمسا تدعو المواطنين المتواجدين في النمسا و سلوفاكيا وسوليفينا إلى سرعة التنسيق مع الخطوط الجوية السعودية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:12 مساءً, 13 مارس 2020 م المناطق - واس دعت سفارة المملكة في النمسا المواطنين المتواجدين في جمهورية النمسا وجمهوريتي سلوفاكيا وسوليفينا سرعة التنسيق مع الخطوط الجوية السعودية للعودة خلال فترة السماح ، علماً بأن آخر رحلة ستغادر مدينة فيينا ستكون في يوم الأحد الموافق ١٥ مارس الجاري، وذلك حرصاً من السفارةً على سلامة المواطنين وإلحاقاً لما نشر سابقاً بشأن اتباع الإرشادات الصادرة من الدول المضيفة، والإجراءات الوقائية المتبعة بشأن فيروس كورونا الجديد .

وأكدت السفارة على جميع المواطنين المتواجدين في تلك الجمهوريات بالمبادرة بالتسجيل عبر موقع وزارة الخارجية (فنار) mofa.gov.sa للتواصل معهم في الحالات الطارئة.

كما دعت المواطنين إلى التواصل معها في حال الطوارئ أو الرد على أي استفسار، وذلك على الأرقام التالية :

– هاتف السفارة : 004313672531.

– شؤون السعوديين : 00436765029292 – 00436766686697.

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