شكرا لقرائتكم خبر عن آخر رحلة لعودة المواطنين من النمسا و سلوفاكيا وسوليفينا.. الأحد والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت السفارة على جميع المواطنين المتواجدين في تلك الجمهوريات بالمبادرة بالتسجيل عبر موقع وزارة الخارجية (فنار) mofa.gov.sa للتواصل معهم في الحالات الطارئة.
كما دعت المواطنين إلى التواصل معها في حال الطوارئ أو الرد على أي استفسار، وذلك على الأرقام التالية :
- هاتف السفارة : 004313672531.
- شؤون السعوديين : 00436765029292 - 00436766686697.
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