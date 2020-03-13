- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم فيديو.. خالد وطارق أخوان امتهنا السرقة فكانت النهاية مؤلمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. خالد وطارق أخوان امتهنا السرقة فكانت النهاية مؤلمة
متابعات الخليج 365 - الرياض
عالم الجريمة لا حدود له، تختلف قصص الدخول إليه، لكن النتيجة المحتومة تكون واحدة، هذا هو الدرس المستخلص من قصة الأخوين خالد وطارق اللذين تضامنا للخوض في عالم جرائم السرقات، وكانت النهاية ٨ سنوات في السجن.
وبث سناب الداخلية مقطع فيديو يروي فيه الأخوان تفاصيل دخولهما عالم الجريمة في سن المراهقة بواسطة أصدقاء السوء، حيث أوضحا أن تجربة السجن كانت صعبة، داعين مَن يفكر في سلوك هذا الطريق أن يفكر ألف مرة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. خالد وطارق أخوان امتهنا السرقة فكانت النهاية مؤلمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.