فيديو.. خالد وطارق أخوان امتهنا السرقة فكانت النهاية مؤلمة

2020-03-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

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عالم الجريمة لا حدود له، تختلف قصص الدخول إليه، لكن النتيجة المحتومة تكون واحدة، هذا هو الدرس المستخلص من قصة الأخوين خالد وطارق اللذين تضامنا للخوض في عالم جرائم السرقات، وكانت النهاية ٨ سنوات في السجن.

وبث سناب الداخلية مقطع فيديو يروي فيه الأخوان تفاصيل دخولهما عالم الجريمة في سن المراهقة بواسطة أصدقاء السوء، حيث أوضحا أن تجربة السجن كانت صعبة، داعين مَن يفكر في سلوك هذا الطريق أن يفكر ألف مرة.

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