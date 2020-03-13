فيديو جراف “المواطن” : كيف تحمي نفسك من كورونا ؟

2020-03-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

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يلعب اتباع أساليب النظافة الشخصية دورًا مهمًا في الوقاية من فيروس كورونا، كما أنه يمكن تجنب العدوى من خلال اتباع بعض الإجراءات السهلة، وعند الشك في الإصابة بالفيروس يجب أن يتم العزل فورًا قبل التواصل مع الجهات المختصة.

ويقدم فيديوجرافيك “متابعات الخليج 365” العديد من النصائح والإرشادات التي تساعد على الوقاية من عدوى كورنا بشكل عام، وفي العمل على وجه الخصوص.

وعند دخول مكان العمل يجب أولًا تعقيم اليدين والعطاس في المنديل والتخلص منه وعدم استعمال أدوات الشرب المشتركة.

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