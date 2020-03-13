السعودية | السعودية: تعليق أعمال التعداد السكاني 2020 احترازياً

شكرا لقرائتكم السعودية: تعليق أعمال التعداد السكاني 2020 احترازياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) في السعودية، اليوم، عن تعليق "مرحلة العد الفعلي" لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 "تعداد السعودية 2020" حتى إشعار آخر.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن تعليق "مرحلة العد الفعلي" في مشروع تعداد السعودية 2020 يأتي وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، وانطلاقًا من حرص الهيئة على صحة الأسر والعاملين في الميدان من منسوبيها والمتعاونين، وضمان سلامتهم.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء قد أنهت جميع المراحل التي تسبق "مرحلة العد الفعلي" وصولاً لمرحلة ترقيم المباني والوحدات العقارية، وحصر الأسر مع نهاية يوم الجمعة الماضي الموافق 11 /7/ 1441هـ.