محمد بن مسعود - الدمام - ضمن إجراءات احترازية لمنع انتشار "كورونا" كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن مستشفى القطيف المركزي قد أصدر قرارًا بتعليق زيارة المرضى المنومين في المستشفى لأسباب وقائية واحترازية. يأتي هذا الإجراء، حرصاً على سلامة المرضى المنومين داخل أقسام التنويم كإجراء احترازي للتصدي لفيروس "كورونا" ومنع انتشارالعدوى .مستشفى القطيف المركزي فيروس كورونا الجديد مستشفى القطيف المركزي يعلّق زيارة المرضى عبدالله السالم الخليج 365 2020-03-13 كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن مستشفى القطيف المركزي قد أصدر قرارًا بتعليق زيارة المرضى المنومين في المستشفى لأسباب وقائية واحترازية. يأتي هذا الإجراء، حرصاً على سلامة المرضى المنومين داخل أقسام التنويم كإجراء احترازي للتصدي لفيروس "كورونا" ومنع انتشارالعدوى . Advertisements 13 مارس 2020 - 18 رجب 1441 03:38 PM ضمن إجراءات احترازية لمنع انتشار "كورونا" ضمن إجراءات احترازية لمنع انتشار "كورونا" كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن مستشفى القطيف المركزي قد أصدر قرارًا بتعليق زيارة المرضى المنومين في المستشفى لأسباب وقائية واحترازية. يأتي هذا الإجراء، حرصاً على سلامة المرضى المنومين داخل أقسام التنويم كإجراء احترازي للتصدي لفيروس "كورونا" ومنع انتشارالعدوى . ، مستشفى القطيف المركزي يعلّق زيارة المرضى ،

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