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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، عن تعليق "مرحلة العد الفعلي" لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 "تعداد السعودية 2020" حتى إشعار آخر.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن تعليق "مرحلة العد الفعلي" في مشروع تعداد السعودية 2020 يأتي وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد ومنع انتشاره، وانطلاقًا من حرص الهيئة على صحة الأسر والعاملين في الميدان من منسوبيها والمتعاونين، وضمان سلامتهم.تعداد السعودية 2020 الهيئة العامة للإحصاء
بسبب "كورونا".. تعليق الأعمال الميدانية لـ"تعداد السعودية 2020"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-13
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، عن تعليق "مرحلة العد الفعلي" لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 "تعداد السعودية 2020" حتى إشعار آخر.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن تعليق "مرحلة العد الفعلي" في مشروع تعداد السعودية 2020 يأتي وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد ومنع انتشاره، وانطلاقًا من حرص الهيئة على صحة الأسر والعاملين في الميدان من منسوبيها والمتعاونين، وضمان سلامتهم.
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
03:32 PM
في إطار الجهود الرامية للسيطرة على الفيروس ومنع انتشاره
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، عن تعليق "مرحلة العد الفعلي" لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 "تعداد السعودية 2020" حتى إشعار آخر.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن تعليق "مرحلة العد الفعلي" في مشروع تعداد السعودية 2020 يأتي وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد ومنع انتشاره، وانطلاقًا من حرص الهيئة على صحة الأسر والعاملين في الميدان من منسوبيها والمتعاونين، وضمان سلامتهم.
، بسبب "كورونا".. تعليق الأعمال الميدانية لـ"تعداد السعودية 2020" ،
المصدر : الخليج 365
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