- 1/3
- 2/3
- 3/3
وجه أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، الإدارات المختصة والبلديات المرتبطة، بتعقيم ألعاب الأطفال والألعاب الرياضية في الحدائق والمتنزهات، وذلك لدعم الجهود المبذولة للحد من انتشار ومكافحة فيروس كورونا المستجد.
كما وجه "آل هميل" الإدارات المختصة والبلديات المرتبطة بتركيب أجهزة تعقيم اليد في مكاتب الأمانة والبلديات الفرعية والمرتبطة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة وسلامة الموظفين المراجعين.تعقيم ألعاب الأطفال الحدائق الطائف فيروس كورونا الجديد
توجيه بتعقيم ألعاب الأطفال و"الرياضية" في حدائق ومتنزهات الطائفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-13
وجه أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، الإدارات المختصة والبلديات المرتبطة، بتعقيم ألعاب الأطفال والألعاب الرياضية في الحدائق والمتنزهات، وذلك لدعم الجهود المبذولة للحد من انتشار ومكافحة فيروس كورونا المستجد.
كما وجه "آل هميل" الإدارات المختصة والبلديات المرتبطة بتركيب أجهزة تعقيم اليد في مكاتب الأمانة والبلديات الفرعية والمرتبطة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة وسلامة الموظفين المراجعين.
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
03:32 PM
تركيب أجهزة تعقيم اليد بمكاتب الأمانة ضمن إجراءات تطويق "كورونا"
وجه أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، الإدارات المختصة والبلديات المرتبطة، بتعقيم ألعاب الأطفال والألعاب الرياضية في الحدائق والمتنزهات، وذلك لدعم الجهود المبذولة للحد من انتشار ومكافحة فيروس كورونا المستجد.
كما وجه "آل هميل" الإدارات المختصة والبلديات المرتبطة بتركيب أجهزة تعقيم اليد في مكاتب الأمانة والبلديات الفرعية والمرتبطة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة وسلامة الموظفين المراجعين.
، توجيه بتعقيم ألعاب الأطفال و"الرياضية" في حدائق ومتنزهات الطائف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر توجيه بتعقيم ألعاب الأطفال و"الرياضية" في حدائق ومتنزهات الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.