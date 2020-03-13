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انتشر بعض من منسوبي مستشفى القريع بني مالك في محافظة ميسان، والمراكز الصحية التابعة له، في جوامع "القريع وحداد"، اليوم الجمعة؛ وذلك بإشراف مباشر من المدير المناوب؛ حيث نفذوا برنامجًا توعويًا صحيًا، لتوعية المواطنين والمقيمين بفيروس كورونا الجديد، وقاموا بتوزيع الكمامات، وتعقيم الأيادي أثناء الدخول والخروج.
وتضمن البرنامج التوعوي، تكليف طبيب بإلقاء محاضرة توعوية عن الفيروس وكيفية التعامل معه والإجراءات المتبعة للوقاية منه، كما ردَ الطبيب على استفسارات المصلين والذين تعرفوا على الكثير من الجوانب المهمة فيما يتعلق بالفيروس.
طبيب يرد وكمامات توزع.. هكذا توعي "الصحة" المصلين بـ"كورونا" في ميسانفهد العتيبي الخليج 365 2020-03-13
انتشر بعض من منسوبي مستشفى القريع بني مالك في محافظة ميسان، والمراكز الصحية التابعة له، في جوامع "القريع وحداد"، اليوم الجمعة؛ وذلك بإشراف مباشر من المدير المناوب؛ حيث نفذوا برنامجًا توعويًا صحيًا، لتوعية المواطنين والمقيمين بفيروس كورونا الجديد، وقاموا بتوزيع الكمامات، وتعقيم الأيادي أثناء الدخول والخروج.
وتضمن البرنامج التوعوي، تكليف طبيب بإلقاء محاضرة توعوية عن الفيروس وكيفية التعامل معه والإجراءات المتبعة للوقاية منه، كما ردَ الطبيب على استفسارات المصلين والذين تعرفوا على الكثير من الجوانب المهمة فيما يتعلق بالفيروس.
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
03:29 PM
محاضرة وقائية عن الفيروس وكيفية التعامل معه والإجراءات المتبعة للحماية منه
انتشر بعض من منسوبي مستشفى القريع بني مالك في محافظة ميسان، والمراكز الصحية التابعة له، في جوامع "القريع وحداد"، اليوم الجمعة؛ وذلك بإشراف مباشر من المدير المناوب؛ حيث نفذوا برنامجًا توعويًا صحيًا، لتوعية المواطنين والمقيمين بفيروس كورونا الجديد، وقاموا بتوزيع الكمامات، وتعقيم الأيادي أثناء الدخول والخروج.
وتضمن البرنامج التوعوي، تكليف طبيب بإلقاء محاضرة توعوية عن الفيروس وكيفية التعامل معه والإجراءات المتبعة للوقاية منه، كما ردَ الطبيب على استفسارات المصلين والذين تعرفوا على الكثير من الجوانب المهمة فيما يتعلق بالفيروس.
، طبيب يرد وكمامات توزع.. هكذا توعي "الصحة" المصلين بـ"كورونا" في ميسان ،
المصدر : الخليج 365
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