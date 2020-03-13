، "عظم" مسكن ولهيب صفيح.. "أيتام الخوارية" يحلمون بالدفء فما قصتهم؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - وقفت "الخليج 365" سابقًا على حالتهم وتمت إجراءات الضمان وصرف حساب المواطن

ما زال أيتام الخوارية يعيشون في لهيب الحياة ويناشدون دفء المسكن الذي توقف منذ عام، بعدما ساعدهم فاعل خير في شراء الأرض وبناء المنزل "عظم"؛ لكن منذ ما يزيد على عام انتهت المبالغ التي حصلوا عليها قبل أن يستكمل المنزل بشكل كامل، فيما عاش الأطفال مع أقاربهم من جنسية عربية في لهيب صفيح المنزل خلف قرية الخوارية.

وجدد وكيل الأيتام مناشدته لأهل الخير والجهات المسؤولة مساعدتهم لاستكمال المنزل حتى يكون مسكنًا مناسبًا لعيش الأطفال الأيتام؛ حيث لا يوفر المنزل الذي عاشوا به الدفء ولا يقيهم لهيب الشمس.

وكانت "الخليج 365" قد وقفت على حالة الأيتام وأمهم في المنزل القديم المتهالك في الخوارية بعد وادي شهدان بمحافظة صبيا، وتكشفت القصة على لسان الأسرة قائلين: "بعد زواج المواطن السعودي وإنجابه ستة أولاد وطفلة واحدة تعرض لحادث مروري في "أبو القعايد" التابعة لمحافظة صبيا، توفي على إثره هو وطفل كان معه، فيما نجا الآخر من الحادث".

وأضافوا: "كان يعيش أيضًا في الخلاء مع أسرته حتى قبل وفاته ويعانون الأمرّين لضيق ذات اليد، وبعد موته ازدادت الحالة سوءًا".

وتابعوا: ظل هؤلاء الأطفال (علي، صمعان، حسن، صالحة، خالد، سلمان) يعانون تحت لهيب الشمس الحارقة وألم الوضع المادي السيئ مقارنةً بأقرانهم.

وكان من المشاهدات التي رصدتها "الخليج 365": عدم وجود مكان كافٍ للنوم؛ حيث ينامون في فناء منزلهم، فيما ناشدت الأسرة وزير الإسكان لتوفير مسكن لهم بشكل عاجل يقيهم حرارة الشمس، وباشرت الجهات المسؤولة من بينها الضمان والجمعية الخيرية، وقدموا لهم المساعدات واستكملت إجراءات صرف الضمان وتم صرفه مع حساب المواطن.

أيتام الخوارية جازان