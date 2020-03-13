شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الملك فيصل تنفي صحة فيديو «طبيب كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

يؤكد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أن التسجيل الصوتي المتداول والمنسوب لأحد الأطباء في المستشفى حول فيروس كورونا في المملكة حمل مبالغات ومعلومات مغلوطة عن الإجراءات الاحترازية المتبعة. وتأمل المستشفى عدم الاعتماد على رسائل غير صادرة من الحساب الرسمي للمستشفى على تويتر.

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