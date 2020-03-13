تعليق مرحلة العد الفعلي لمشروع تعداد السعودية 2020

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) اليوم، عن تعليق مرحلة العد الفعلي لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 «تعداد السعودية 2020» حتى إشعار آخر.

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وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن تعليق مرحلة العد الفعلي في مشروع تعداد السعودية 2020 يأتي وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، وانطلاقًا من حرص الهيئة على صحة الأسر والعاملين في الميدان من منسوبيها والمتعاونين، وضمان سلامتهم.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء قد أنهت جميع المراحل التي تسبق مرحلة العد الفعلي وصولًا لمرحلة ترقيم المباني والوحدات العقارية، وحصر الأسر مع نهاية يوم الجمعة الماضي الموافق 11 /7/ 1441هـ.