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البحرين تعلن 12 إصابة جديدة وتعافي 9 حالات كورونا
إجمالي المتعافين 44
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت البحرين تعافي 9 من المصابين بفيروس كورونا وإصابة 12 حالة جديدة.
وقالت وزارة الصحة في البحرين إن 9 حالات إضافية تعافت من فيروس كورونا (كوفيد 19) وتم إخراجهم من مركز العزل والعلاج ليرتفع بذلك عدد المتعافين الإجمالي إلى 44 حالة.
وأوضحت الصحة أن 8 حالات أضيفت اليوم للحالات القائمة كانت لمخالطي حالة قائمة قادمة من الخارج، وقد تم رصدهم من خلال جهود اقتفاء المخالطين، واتخاذ الإجراءات الطبية المعتمدة للعزل والعلاج، كما تم تسجيل 4 حالات إضافية لقادمين ضمن خطة الإجلاء، كانوا في مركز الحجر الاحترازي، وقد تم اتخاذ الإجراءات الطبية المعتمدة للعزل والعلاج بعد إجراء الفحوصات المختبرية الدورية والتأكد من نتائجها.
وقبل يومين أعلنت البحرين عن وجود 77 حالة بين رعاياها الذين تم إجلاؤهم من البحرين.
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