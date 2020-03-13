- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم المملكة تضخ كميات نفط إضافية لمستوردين أوروبيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المملكة تضخ كميات نفط إضافية لمستوردين أوروبيين
بعد خفض أسعار النفط تسليم أبريل المقبل
متابعات الخليج 365 - الرياض
نقلت رويترز عن خمسة مصادر اليوم الجمعة القول أن المملكة ستورّد كميات نفط إضافية الشهر القادم إلى جميع العملاء في أوروبا الذين طلبوا زيادة عقب خفض كبير في أسعار البيع الرسمية للمملكة.
وأضافت المصادر أن شركات تكرير أوروبية من بينها توتال وشل وإيني وسوكار حصلت جميعها على تأكيد بتلقي إمدادات نفط خام سعودية إضافية في أبريل.
وتراجعت أسعار النفط على نحو أكبر، مع اتجاه خام برنت صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ الأزمة المالية في 2008، اليوم في الوقت الذي يُبدي فيه المستثمرون تخوفًا حيال الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا على الطلب واعتزام منتجين تعزيز الإنتاج.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تضخ كميات نفط إضافية لمستوردين أوروبيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.