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المملكة تضخ كميات نفط إضافية لمستوردين أوروبيين

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2020-03-13

المملكة تضخ كميات نفط إضافية لمستوردين أوروبيين

بعد خفض أسعار النفط تسليم أبريل المقبل

متابعات الخليج 365 - الرياض

نقلت رويترز عن خمسة مصادر اليوم الجمعة القول أن المملكة ستورّد كميات نفط إضافية الشهر القادم إلى جميع العملاء في أوروبا الذين طلبوا زيادة عقب خفض كبير في أسعار البيع الرسمية للمملكة.

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وأضافت المصادر أن شركات تكرير أوروبية من بينها توتال وشل وإيني وسوكار حصلت جميعها على تأكيد بتلقي إمدادات نفط خام سعودية إضافية في أبريل.

وتراجعت أسعار النفط على نحو أكبر، مع اتجاه خام برنت صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ الأزمة المالية في 2008، اليوم في الوقت الذي يُبدي فيه المستثمرون تخوفًا حيال الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا على الطلب واعتزام منتجين تعزيز الإنتاج.

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