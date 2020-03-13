المملكة تضخ كميات نفط إضافية لمستوردين أوروبيين

2020-03-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

نقلت رويترز عن خمسة مصادر اليوم الجمعة القول أن المملكة ستورّد كميات نفط إضافية الشهر القادم إلى جميع العملاء في أوروبا الذين طلبوا زيادة عقب خفض كبير في أسعار البيع الرسمية للمملكة.

Advertisements

وأضافت المصادر أن شركات تكرير أوروبية من بينها توتال وشل وإيني وسوكار حصلت جميعها على تأكيد بتلقي إمدادات نفط خام سعودية إضافية في أبريل.

وتراجعت أسعار النفط على نحو أكبر، مع اتجاه خام برنت صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ الأزمة المالية في 2008، اليوم في الوقت الذي يُبدي فيه المستثمرون تخوفًا حيال الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا على الطلب واعتزام منتجين تعزيز الإنتاج.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر