- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم فيروس كورونا يقتل الجنرال الإيراني صاحب فكرة مهاجمة السفن السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيروس كورونا يقتل الجنرال الإيراني صاحب فكرة مهاجمة السفن السعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
توفي قيادي في الحرس الثوري الإيراني بفيروس كورونا بعد سنوات من إصداره أوامر لميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف السفن السعودية.
وقال رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، الدكتور محمد السلمي، إن القيادي في الحرس الثوري الجنرال ناصر شعبانى الذي قال قبل سنوات “طلبنا من ميليشا الحوثي أن يستهدفوا سفينتين سعوديتين في بحر العرب ونفذوا ذلك” قد مات بفيروس كورونا.
وأصبحت إيران بؤرة فيروس كورونا الرئيسية في الشرق الأوسط، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية بفارق شائع جدًا عن بقية الدول المحيطة، بواقع أكثر من 10 آلاف إصابة وأكثر من 400 وفاة.
وتقول الحكومة الإيرانية إن أكثر من 400 شخص توفوا من جراء الفيروس، لكن المعارضة وحتى أعضاء في البرلمان يشككون في صحة الأرقام، مشيرين إلى أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير.
وكان بين مرضى الفيروس ووفياته مسؤولون إيرانيون بارزون وأعضاء في البرلمان.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيروس كورونا يقتل الجنرال الإيراني صاحب فكرة مهاجمة السفن السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.