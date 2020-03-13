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فيروس كورونا يقتل الجنرال الإيراني صاحب فكرة مهاجمة السفن السعودية

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2020-03-13

فيروس كورونا يقتل الجنرال الإيراني صاحب فكرة مهاجمة السفن السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

توفي قيادي في الحرس الثوري الإيراني بفيروس كورونا بعد سنوات من إصداره أوامر لميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف السفن السعودية.

وقال رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، الدكتور محمد السلمي، إن القيادي في الحرس الثوري الجنرال ناصر شعبانى الذي قال قبل سنوات “طلبنا من ميليشا الحوثي أن يستهدفوا سفينتين سعوديتين في بحر العرب ونفذوا ذلك” قد مات بفيروس كورونا.

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وأصبحت إيران بؤرة فيروس كورونا الرئيسية في الشرق الأوسط، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية بفارق شائع جدًا عن بقية الدول المحيطة، بواقع أكثر من 10 آلاف إصابة وأكثر من 400 وفاة.

وتقول الحكومة الإيرانية إن أكثر من 400 شخص توفوا من جراء الفيروس، لكن المعارضة وحتى أعضاء في البرلمان يشككون في صحة الأرقام، مشيرين إلى أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير.

وكان بين مرضى الفيروس ووفياته مسؤولون إيرانيون بارزون وأعضاء في البرلمان.

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