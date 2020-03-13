وزارة التعليم تتخذ 8 إجراءات احترازية لمكافحة كورونا

اتخذت وزارة التعليم عددًا من التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)؛ وذلك حرصًا على سلامة الجميع.

وبينت الوزارة –عبر إنفوجراف نشرته على حسابها بتويتر- ثمانية إجراءات اتخذتها لمكافحة كورونا؛ تشمل:

أولًا- تقنين المناسبات الاجتماعية والثقافية والرياضية، خصوصًا التي يزيد عدد الأشخاص فيها على 50 شخصًا.

ثانيًا- تجنب المصافحة مؤقتًا.

ثالثًا- عدم السفر إلى الدول التي أعلن حظر السفر إليها، أو التي سيعلن عنها لاحقًا.

رابعًا- نشر ثقافة المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون.

خامسًا- متابعة الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة والجهات التابعة لها.

سادسًا- إيقاف جميع المشاركات الخارجية لمنسوبي قطاعات الوزارة، إلا في الضرورة القصوى، وبموافقة رئيس الجهة.

سابعًا- يجب على منسوبي الوزارة الذين سافروا إلى الدول المحظور السفر إليها، عزل أنفسهم منزليًّا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم، وعدم القدوم إلى مقر عملهم خلال هذه الفترة، والتنسيق مع رؤسائهم وفق الإجراءات النظامية.

ثامنًا- التشديد لجميع منسوبي الوزارة والمراجعين للمرافق التابعة لها على ما يلي:

Advertisements

- الإفصاح عن سفرهم إلى خارج المملكة خلال الـ14 يومًا السابقة إن كان قد سافر.

- هل يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، أو أعراض الزكام أو ضيق في التنفس؟

- ضرورة مراجعة المراكز الصحية في حال الشعور بأي من الأعراض المشار إليها أعلاه، والحصول على التقرير الطبية اللازم.

- أهمية الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الفيروس.

- تأمين وسائل التعقيم والوقاية.

- استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

اقرأ أيضًا:

بعد تفعيل التعليم عن بعد.. كيف تفاعل الطلاب وأولياء الأمور مع المنظومة الجديدة؟

«الشمراني» يعلق على إدارة التعليم لأزمة كورونا.. ويطلع «عاجل» الخطوة التالية

وزارة التعليم تعلن زيادة أعداد القنوات التعليمية وتوضح مواعيد بث الدروس