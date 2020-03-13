«الصخري» يحدد خريطة الرياح والأمطار «نهار ومساء اليوم»

توقع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، خريطة الرياح على عدة مناطق، نهار ومساء اليوم الجمعة.

وقال الصخري -عبر حسابه بتويتر- إنه متوقِّعٌ رياحًا متوسطة إلى نشطة، تثير الأتربة والغبار مع فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، من سحب رعدية متفرقة.

وأضاف الصخرى أن الحالة السابقة تشمل أجزاء من منطقة المدينة المنورة، وجنوب منطقة حائل وجنوب غربها، ومنطقة القصيم خصوصًا؛ غربها وشمالها، وتمتد إلى محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت، في تقريرها عن حالة طقس اليوم الجمعة، استمرار نشاط الرياح السطحية (تصل سرعتها إلى 55 كم/ساعة) المثيرة للأتربة والغبار، التي تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر.

ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الداخلية من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل، والقصيم، والحدود الشمالية، والرياض، وإلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، ومنطقة نجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

Advertisements

كما يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والقصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

اقرأ أيضًا:

«طقس الجمعة»: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

تحذير لأهالي الرياض من رياح نشطة تؤثر في الرؤية