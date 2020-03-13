إجراء وقائي من أمانة مكة لمواجهة كورونا بالحدائق والمتنزهات

قامت أمانة العاصمة المقدسة، بتعقيم وتطهير حدائق ومتنزهات مكة المكرمة، بهدف حماية المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا الجديد.
وذكرت أمانة العاصمة المقدسة –عبر تويتر- أن وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة، عقمت وطهرت الألعاب والكراسي في الحدائق والمنتزهات العامة، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.
يذكر ان وزارة الصحة أعلنت آخر إحصائية لمرضى كورونا بالمملكة، حيث تم تسجيل 17 حالة إصابة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 62 حالة، جميعها موجودة في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.
كما أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق، عن تعافي أول حالة إصابة من فيروس كورونا المستجد.
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