السعودية اليوم / كينيا تحظر التجمعات العامة بعد تأكيد أول إصابة بكورونا



نيروبي 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

حظرت كينيا جميع الفعاليات العامة الكبرى بعد تأكيد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي لامرأة كانت قد عادت إلى كينيا من الولايات المتحدة.

وأكد وزير الصحة الكيني موتاهي كاجوي اليوم، أن الحكومة أوقفت جميع التجمعات العامة والأحداث

وأضاف أن المدارس ستبقى مفتوحة لكن تقرر إيقاف جميع المناسبات والفعاليات فيما بين المدارس.

// انتهى //

13:26ت م

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نيروبي 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسحظرت كينيا جميع الفعاليات العامة الكبرى بعد تأكيد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي لامرأة كانت قد عادت إلى كينيا من الولايات المتحدة.وأكد وزير الصحة الكيني موتاهي كاجوي اليوم، أن الحكومة أوقفت جميع التجمعات العامة والأحداث الرياضية والتجمعات الدينية المفتوحة وجميع الأحداث ذات الطبيعة العامة الضخمة.وأضاف أن المدارس ستبقى مفتوحة لكن تقرر إيقاف جميع المناسبات والفعاليات فيما بين المدارس.// انتهى //13:26ت م0042

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.