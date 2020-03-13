السعودية اليوم / جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تجتمع مع منظمات دولية لبحث سبل الوقاية من فيروس "كورونا" داخل المخيمات



بيروت 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

عقدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان اجتماعًا في بيروت اليوم، مع ممثلي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وعدد من الجمعيات المحلية والإقليمية الأخرى.

وتناول الاجتماع سبل الوقاية من انتشار فيروس "كورونا" داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وفي صفوف النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان.

وجرى خلال الاجتماع الاستماع إلى مداخلات ممثلي المؤسسات الصحية ، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة طوارئ طبية وتحديد موعد آخر خلال الأسبوع القادم للبدء في وضع خطة عمل مشتركة بين جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والمؤسسات الدولية وتفعيل خلية الأزمة والبدء بالتنفيذ.

// انتهى //

13:24ت م

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