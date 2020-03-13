

الرباط 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة المغربية اليوم حالة جديدة مؤكدة لفيروس كورونا هي السابعة من نوعها.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة أن المصاب هو مواطن مغربي يبلغ من العمر 39 سنةً، كان قادمًا من إسبانيا.

// انتهى //

13:03ت م

0036





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المغرب تسجل حالة جديدة مؤكدة لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.