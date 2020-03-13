السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا الى 428 حالة في النمسا



فيينا 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

سجلت النمسا 67 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 428 مصابًا.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية في تقرير لها اليوم أنه تم إجراء 6582 فحصًا طبيًا لكشف الفيروس في مختلف المناطق البلاد، مشيرة إلى أنه تم شفاء ست حالات من المصابين.

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12:36ت م

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