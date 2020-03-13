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الصحة تحذر من إقامة مناسبات العزاء والأفراح في المنازل

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2020-03-13

الصحة تحذر من إقامة مناسبات العزاء والأفراح في المنازل

بعد تعليقها في الاستراحات والقاعات والفنادق

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذّرت وزارة الصحة من إقامة المناسبات الاجتماعية الكبيرة في المنازل، بما فيها العزاء؛ لكونها بيئة خصبة لانتقال فيروس كورونا الجديد، بشكل سريع بين الحضور.

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وكانت المملكة علقت إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق اعتبارًا من يوم الجمعة 18 رجب 1441هـ الموافق 13 مارس 2020م.

ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.

جاء ذلك وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية ، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

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