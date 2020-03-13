- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم الصحة تحذر من إقامة مناسبات العزاء والأفراح في المنازل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الصحة تحذر من إقامة مناسبات العزاء والأفراح في المنازل
بعد تعليقها في الاستراحات والقاعات والفنادق
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذّرت وزارة الصحة من إقامة المناسبات الاجتماعية الكبيرة في المنازل، بما فيها العزاء؛ لكونها بيئة خصبة لانتقال فيروس كورونا الجديد، بشكل سريع بين الحضور.
وكانت المملكة علقت إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق اعتبارًا من يوم الجمعة 18 رجب 1441هـ الموافق 13 مارس 2020م.
ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.
جاء ذلك وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تحذر من إقامة مناسبات العزاء والأفراح في المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.