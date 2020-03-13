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فيديو وصور.. سقوط أعمدة الإنارة في تبوك بسبب الرياح الشديدة
تهدأ في المساء
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
شهدت منطقة تبوك اليوم نشاطًا للرياح المحملة بالأتربة والغبار، ما تسبب في سقوط بعض أعمدة الإنارة بحي المروج حيث باشرت الأمانة موقع السقوط وجرى علاج الحالة.
وشهدت تبوك خلال الساعات الماضية نشاطًا في الرياح السطحية ضمن الحالة الجوية التي تشهدها معظم مدن ومناطق المملكة والمتوقع أن تستمر حتى يوم الأحد المقبل حيث تتزايد فرض هطول الأمطار والثلوج خاصة على المرتفعات.
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