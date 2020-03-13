كتيبة وزارة الصحة في مواجهة كورونا .. شفافية وجهود جبارة بمثل هؤلاء نفتخر

2020-03-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل مئات المغردين مع تغريدة وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والتي شكر خلالها أبناء وبنات الوطن في وزارة الصحة، مؤكدين على الجهود الجبارة لمنسوبي الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا في روبع الوطن، وكذلك على شفافية الوزارة في التعاطي مع هذه الأزمة حتى أصبح الوضع مطمئنًا بفضل الله.

وعلق د. وحيد بغدادي على تغريدة القصبي بقوله: “بمثل هؤلاء نفخر.. أبناء وبنات الوطن جنود بواسل في جميع القطاعات.. كلنا فداء للوطن قلب أخضر علم السعودية”.

أبناء الوطن محل فخر:

وعلق عبدالله مبروك آل عثمان بقوله: “نسأل الله لهم العون والتوفيق والسداد، والله يكتب لهم الأجر والثواب”.

وقال آخر: “أبناء الوطن محل فخر في كل ميدان، يحتاجون فقط التمكين هم وقود الحياة والتقدم”.

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وغرد علي الحربي: “أنت وزير مميز. كثر الله من أمثالك”.

وكتب أبو سعود تغريدة قال فيها: “والله مجهود جبار وعمل مشرف تشكر عليه حكومتنا، حتى إن بعض الدول المتقدمة تعجز عما تقدمه السعودية، لكن للأسف دور الإعلام والمشاهير صفر، ونتطلع من وزير الإعلام الجديد في تغيير الوضع المؤسف”.

وقال آخر: “ونشكرك أنت كونك على رأس هرم الإعلام بأشكاله، وهي خير وسيلة لدعم هؤلاء الرجال، رجال الوطن لكي تخجل الدول المعادية لبلادنا.. وأنا أعرفك معرفة جيدة في احترام جهود الآخرين”.

كفاءات بشرية وإمكانات طبية:

يذكر أن وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وجه مساء أمس شكره وتقديره لأبناء وبنات الوطن في وزارة الصحة، الذين يعملون بصمت.

وقال القصبي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: نسأل الله أن ينفع بهم وبجهودهم، ويحمي هذا الوطن وأبناءه من كل شر، جهود جبارة يبذلها أبناء وبنات الوطن في وزارة الصحة ممن يعملون بصمت. كفاءات بشرية وإمكانات طبية وفنية تُشعرنا بالفخر.

وأضاف: لمستُ خير مثال لذلك في المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية؛ فشكرًا لهم جميعًا من القلب. نسأل الله أن ينفع بهم وبجهودهم، ويحمي هذا الوطن وأبناءه من كل شر.

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