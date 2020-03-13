شكرا لقرائتكم ارتفاع سعر مزيج برنت 2.1 % ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-13 ارتفاع سعر مزيج برنت 2.1 % متابعات الخليج 365 - واس صعد سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” صباح اليوم بمقدار 70 سنتًا أو بنسبة 2.1 % إلى 33.92 دولارًا أمريكيًا.

وزاد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 80 سنتًا أو بنسبة 2.5 % إلى 32.30 دولارًا أمريكيًا. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع سعر مزيج برنت 2.1 % لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.