السعودية | إجراء وقائي بعزل جميع العملات السعودية الواردة من الخارج

شكرا لقرائتكم إجراء وقائي بعزل جميع العملات السعودية الواردة من الخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قامت مؤسسة النقد العربي السعودي وبعد التنسيق مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"، بعزل جميع العملات السعودية الواردة لفروع المؤسسة من خارج المملكة عن طريق البنوك وشركات نقل الأموال، كإجراء وقائي واحترازي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن العملة الورقية والعملة المعدنية وغيرها من وسائل الدفع الأخرى لا تختلف عن العناصر اليومية التي نتعامل معها، مثل مقابض الأبواب والعربات، أو المشتريات في الأسواق، أو في المطارات أو غيرها من الأسطح العامة في إمكانية نقل الفيروسات.

وأهابت المؤسسة بالجميع اتباع تدابير النظافة الشخصية في التعامل مع جميع العناصر باختلاف أنواعها، وحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس من خلال الاهتمام بغسل اليدين جيداً بالماء والصابون بشكل مستمر والتواصل مع الجهات الطبية المعنية عند الشعور بأعراض الإنفلونزا، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أكدت أنها تقوم بالمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة من قبل البنوك المركزية للتعامل مع العملة أو وسائل الدفع الأخرى في الأوقات التي تنتشر فيها الأمراض والفايروسات.

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17 إصابة جديدة

يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية كانت أعلنت الخميس، عن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

إلى ذلك ذكرت أنه بإضافة حالات الإصابة الـ17 الجديدة، يصبح مجموع حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا داخل المملكة 62 حالة، جميعها موجودة في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

كما أعلنت الصحة الأربعاء عن تعافي أول حالة إصابة من كورونا.

وأهابت الوزارة بكل من كان في دول ينتشر فيها كورونا، التواصل فوراً مع مركز "اتصال الصحة 937".