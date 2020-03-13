، شاهد .. زوار هنود يتجمهرون أمام سفارة بلادهم في طهران مطالبين بعودتهم لوطنهم ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقاطع فيديو لوقفة احتجاجية أمام السفارة الهندية في طهران لزوار هنود متروكين في إيران وترفض الحكومة الهندية جلب رعاياها من إيران بسبب انتشار فيروس كورونا، وإعلان الحكومة الإيرانية عن عشرة آلاف مصاب.
فيما أكدت وسائل إعلام حكومية أن وزير الصحة الإيراني سعيد ناناكي، حث سكان العاصمة الإيرانية طهران على العزلة الذاتية حيث تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيران عشرة آلاف شخص، الخميس.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في بيان تلفزيوني، إن 1075 شخصاً آخرين ثبتت إصابتهم بالفيروس حيث تم تسجيل 75 حالة وفاة منذ الأربعاء.
من ناحية أخرى، توفي يوم أمس محمود بلارك من كبار قادة الحرس والقيادي من الصف الأول في قوات فيلق قدس ومن أهم مساعدي قاسم سليماني وصاحب النفوذ الواسع اقتصادياً في العراق، على أثر إصابته بفيروس كورونا. فيروس كورونا الجديد إيران الهند
شاهد .. زوار هنود يتجمهرون أمام سفارة بلادهم في طهران مطالبين بعودتهم لوطنهمعبدالله العنزي الخليج 365 2020-03-13
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقاطع فيديو لوقفة احتجاجية أمام السفارة الهندية في طهران لزوار هنود متروكين في إيران وترفض الحكومة الهندية جلب رعاياها من إيران بسبب انتشار فيروس كورونا، وإعلان الحكومة الإيرانية عن عشرة آلاف مصاب.
فيما أكدت وسائل إعلام حكومية أن وزير الصحة الإيراني سعيد ناناكي، حث سكان العاصمة الإيرانية طهران على العزلة الذاتية حيث تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيران عشرة آلاف شخص، الخميس.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في بيان تلفزيوني، إن 1075 شخصاً آخرين ثبتت إصابتهم بالفيروس حيث تم تسجيل 75 حالة وفاة منذ الأربعاء.
من ناحية أخرى، توفي يوم أمس محمود بلارك من كبار قادة الحرس والقيادي من الصف الأول في قوات فيلق قدس ومن أهم مساعدي قاسم سليماني وصاحب النفوذ الواسع اقتصادياً في العراق، على أثر إصابته بفيروس كورونا.
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
02:21 AM
حكومة نيودلهي رفضت إجلاء رعاياها بعد الانتشار السريع لكورونا في إيران
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقاطع فيديو لوقفة احتجاجية أمام السفارة الهندية في طهران لزوار هنود متروكين في إيران وترفض الحكومة الهندية جلب رعاياها من إيران بسبب انتشار فيروس كورونا، وإعلان الحكومة الإيرانية عن عشرة آلاف مصاب.
فيما أكدت وسائل إعلام حكومية أن وزير الصحة الإيراني سعيد ناناكي، حث سكان العاصمة الإيرانية طهران على العزلة الذاتية حيث تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيران عشرة آلاف شخص، الخميس.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في بيان تلفزيوني، إن 1075 شخصاً آخرين ثبتت إصابتهم بالفيروس حيث تم تسجيل 75 حالة وفاة منذ الأربعاء.
من ناحية أخرى، توفي يوم أمس محمود بلارك من كبار قادة الحرس والقيادي من الصف الأول في قوات فيلق قدس ومن أهم مساعدي قاسم سليماني وصاحب النفوذ الواسع اقتصادياً في العراق، على أثر إصابته بفيروس كورونا.
، شاهد .. زوار هنود يتجمهرون أمام سفارة بلادهم في طهران مطالبين بعودتهم لوطنهم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. زوار هنود يتجمهرون أمام سفارة بلادهم في طهران مطالبين بعودتهم لوطنهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.