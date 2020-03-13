، فرنسا والجزائر تتخذان قرارًا بتعليق شامل للدراسة في مواجهة انتشار كورونا ،

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بعد فرنسا، التي أعلنت عن إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، من ضمنها إغلاق المدارس، الجزائر أيضًا أعلنت إغلاق مدارسها ومؤسساتها التعليمية الأخرى، إلى جانب عديد من دول العالم التي بدأت إغلاق المدارس وإغلاق المطارات أمام المسافرين القادمين من الدول التي سجلت بها إصابات مرتفعة.
فيما أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون في خطاب وجهه يوم أمس الخميس 12 مارس 2020 عن إجراءات عديدة من ضمنها إغلاق الحضانات والمدارس والجامعات، كما دعا المواطنين الفرنسيين من كبار السن إلى البقاء في المنزل، كما طالب ماكرون الشركات الفرنسية بالسماح لموظفيها بالعمل من داخل منازلهم، وحث الفرنسيين على الاتحاد ضد هذا الفيروس.فيروس كورونا الجديد فرنسا الجزائر تعليق الدراسة
فرنسا والجزائر تتخذان قرارًا بتعليق شامل للدراسة في مواجهة انتشار كوروناعبدالله العنزي الخليج 365 2020-03-13
بعد فرنسا، التي أعلنت عن إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، من ضمنها إغلاق المدارس، الجزائر أيضًا أعلنت إغلاق مدارسها ومؤسساتها التعليمية الأخرى، إلى جانب عديد من دول العالم التي بدأت إغلاق المدارس وإغلاق المطارات أمام المسافرين القادمين من الدول التي سجلت بها إصابات مرتفعة.
فيما أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون في خطاب وجهه يوم أمس الخميس 12 مارس 2020 عن إجراءات عديدة من ضمنها إغلاق الحضانات والمدارس والجامعات، كما دعا المواطنين الفرنسيين من كبار السن إلى البقاء في المنزل، كما طالب ماكرون الشركات الفرنسية بالسماح لموظفيها بالعمل من داخل منازلهم، وحث الفرنسيين على الاتحاد ضد هذا الفيروس.
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
01:31 AM
"ماكرون" يدعو كبار السن للجلوس في منازلهم والجميع للاتحاد ضد الفيروس
بعد فرنسا، التي أعلنت عن إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، من ضمنها إغلاق المدارس، الجزائر أيضًا أعلنت إغلاق مدارسها ومؤسساتها التعليمية الأخرى، إلى جانب عديد من دول العالم التي بدأت إغلاق المدارس وإغلاق المطارات أمام المسافرين القادمين من الدول التي سجلت بها إصابات مرتفعة.
فيما أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون في خطاب وجهه يوم أمس الخميس 12 مارس 2020 عن إجراءات عديدة من ضمنها إغلاق الحضانات والمدارس والجامعات، كما دعا المواطنين الفرنسيين من كبار السن إلى البقاء في المنزل، كما طالب ماكرون الشركات الفرنسية بالسماح لموظفيها بالعمل من داخل منازلهم، وحث الفرنسيين على الاتحاد ضد هذا الفيروس.
، فرنسا والجزائر تتخذان قرارًا بتعليق شامل للدراسة في مواجهة انتشار كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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