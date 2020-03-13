، تنفيذًا لقرار الداخلية.. قاعات أفراح تلغي مواعيد مناسبات الزواج للتصدي لكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم

تفاعلت عددٌ من قاعات الأفراح، مع قرار وزارة الداخلية القاضي بتعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، بدءًا من اليوم الجمعة، وذلك في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره.

وفي التفاصيل، تلقى عددٌ من الذين سَبَق وأن حجزوا مواعيد زواجاتهم؛ رسائل بإلغاء وتأجيل مناسباتهم عقب القرار المتضمن تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح إلى موعدٍ آخر، تنفيذًا للقرار الذي دخل حيّز التنفيذ؛ وجاء انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قد صرّح بأنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم؛ فقد تقرر ابتداءً من يوم الجمعة 18 رجب 1441هـ الموافق 13 مارس 2020م، تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، حيث تتولى إمارات المناطق متابعة تطبيق القرار.

ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.فيروس كورونا الجديد وزارة الداخلية