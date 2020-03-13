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التقى نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بنائب المندوب الدائم في وفد جمهورية الهند لدى الأمم المتحدة السفير ناجاراج كاكانور.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتطورات السياسية الراهنة على الساحة الدولية.
حضر اللقاء رئيسة قسم الترشيحات بوفد المملكة السكرتير أول سارة بنت مصطفى عاشور.نائب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة خالد منزلاوي
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441 01:22 AM
استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها
التقى نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بنائب المندوب الدائم في وفد جمهورية الهند لدى الأمم المتحدة السفير ناجاراج كاكانور.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتطورات السياسية الراهنة على الساحة الدولية.
حضر اللقاء رئيسة قسم الترشيحات بوفد المملكة السكرتير أول سارة بنت مصطفى عاشور.
، "منزلاوي" يلتقي بنائب مندوب الهند لدى الأمم المتحدة ويبحثان التعاون المشترك ،
المصدر : الخليج 365
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