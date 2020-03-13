بسبب كورونا..«الخارجية» تُعلن تأجيل القمتين السعودية-الأفريقية والعربية-الأفريقية

أعلنت وزارة الخارجية، تأجيل القمتين السعودية الأفريقية، العربية الأفريقية، اللتين كان من المقرر أن تستضيفها المملكة في الربع الأول من العام الجاري 2020، وذلك إلى موعد يتم تحديده لاحقًا.

وعبر بيان نشره الحساب الرسمي للوزارة بـ«تويتر»، قالت: إن ذلك جاء حرصا من المملكة العربية السعودية على اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، في إطار الجهود الدولية المبذولة في هذا الجانب، وتماشيا مع الإجراءات التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة للحد من التجمعات، ويأتي هذا القرار بعد التنسيق مع رئاسة الجانب الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في وقت تتضافر فيه جهودنا جميعا لتطبيق تدابير صحية متقدمة تحمي مواطنينا والمقيمين في بلادنا من المخاطر.