السعودية اليوم / مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة رياح نشطة تتسبب في شبه انعدام في الرؤية



الرياض 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر بعد ورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة بتعرّض العاصمة الرياض والأفلاج و الحريق و الخرج و الدرعية و الدلم و الدوادمي و الرين والزلفي و السليل و الغاط و القويعية والمجمعة و المزاحمية و ثادق و حريملاء و حوطة بني تميم و رماح و شقراء و ضرما و عفيف و مرات و وادي الدواسر إلى رياح نشطة تتسبب في شبه انعدام في الرؤية ، ابتداء من الساعة الـ 9 صباح يوم غد الجمعة وحتى الساعة 9 مساء .

صرح بذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، مهيبًا بالجميع اتباع التعليمات الطبية المناسبة لمرضى الربو والجهاز التنفسي عمومًا، وتقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة ما أمكن ذلك ومتابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

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