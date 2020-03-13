شكرا لقرائتكم خبر عن «منزلاوي» ونظيره الهندي يستعرضان العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

التقى نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، أمس، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، نائب المندوب الدائم لوفد جمهورية الهند لدى الأمم المتحدة السفير ناجاراج كاكانور.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتطورات السياسية الراهنة على الساحة الدولية.

حضر اللقاء رئيسة قسم الترشيحات بوفد المملكة السكرتير أول سارة بنت مصطفى عاشور.