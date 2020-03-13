شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ومصر وأسبانيا تبحث الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

بحث مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي بصفته رئيس المجموعة الإسلامية المعنية بمكافحة الإرهاب، أمس، مع المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية الشقيقة السفير محمد إدريس، والمندوب الدائم لمملكة أسبانيا السفير آجوستين سانتوس ماراڤير بصفتهما الميسرين المكلفين بمراجعة استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب.

واستعرض اللقاء موقف دول منظمة التعاون الإسلامي الذي ترأس المملكة المجموعة المعنية فيه بمكافحة الإرهاب، وتقوم بالتفاوض حول موقف المجموعة الإسلامية من استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بما يضمن تحقيق مصالح الدول الإسلامية وأولوياتها.

حضر اللقاء من وفد المملكة عبدالمجيد بن عبدالرحمن البابطين، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة محمد بن عبدالرحمن القاضي، ومن وفد مصر أحمد عبدالعزيز ، ومن وفد أسبانيا ديفيد زاراتي.