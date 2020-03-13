شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ومصر وأسبانيا تبحث الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل
واستعرض اللقاء موقف دول منظمة التعاون الإسلامي الذي ترأس المملكة المجموعة المعنية فيه بمكافحة الإرهاب، وتقوم بالتفاوض حول موقف المجموعة الإسلامية من استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بما يضمن تحقيق مصالح الدول الإسلامية وأولوياتها.
حضر اللقاء من وفد المملكة عبدالمجيد بن عبدالرحمن البابطين، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة محمد بن عبدالرحمن القاضي، ومن وفد مصر أحمد عبدالعزيز ، ومن وفد أسبانيا ديفيد زاراتي.
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