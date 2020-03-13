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تنبيه من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة
متابعات الخليج 365 - واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة , تضمنت هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظاتها ينبع والحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر وواودي الفرع ، وتستمر حتى الساعة الحادية عشر من صباح الغد بمشيئة الله تعالى .
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