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البرازيل تؤكد إصابة وزير الاتصالات بكورونا ووضع الرئيس تحت المراقبة
الوزير اجتمع السبت الماضي مع الرئيس الأمريكي
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكدت الحكومة البرازيلية أمس الخميس، أن وزير الاتصالات فابيو واجنجارتن، مصاب بفيروس كورونا المستجد.
وأصدر مكتب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بيانًا، أكد فيه أن وزير الاتصالات اجتمع يوم السبت الماضي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وذكرت صحيفة “أو إستادو دي ساو باولو” البرازيلية أن بولسونارو يخضع للمراقبة خشية إصابته بفيروس كورونا، بعدما أعلن وزير الصحة في البلاد أن وزير الاتصالات مصاب بالفيروس.
وأعلنت وزارة الصحة أن الرئيس بولسونارو سيوضع تحت المراقبة إذ تأكدت إصابة وزير الاتصالات البرازيلي الذي خالطه بكورونا.
ورافق واجنجارتن الرئيس بولسونارو في رحلة للولايات المتحدة ونشر صورة على موقع إنستغرام يظهر فيها واقفًا إلى جوار ترمب.
وأكدت البرازيل في بيان أنها أبلغت السلطات الأمريكية بالفعل بإصابة الوزير.
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