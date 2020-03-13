بلجيكا تعلق الفعاليات الثقافية والرياضية للوقاية من كورونا

2020-03-13

متابعات الخليج 365 - متابعة

قررت السلطات في بلجيكا إلغاء الفعاليات الثقافية والرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة الفيدرالية في بلجيكا أعلنت في وقت سابق اكتشاف 85 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الاصابات إلى 399.

Advertisements

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن الحالات الجديدة اكتُشفت بعد إجراء تحليلات على 806 عينات جديدة.

إلى ذلك، أكدت الوزارة أن البلاد سجلت 3 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا، في مدينة بروكسل ومحيطها.

وكان الأشخاص الذين توفوا، حسب مصادر طبية، يعانون من مشاكل صحية أخرى.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر