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بلجيكا تعلق الفعاليات الثقافية والرياضية للوقاية من كورونا
بعد ارتفاع حالات الإصابة لـ399 حالة
متابعات الخليج 365 - متابعة
قررت السلطات في بلجيكا إلغاء الفعاليات الثقافية والرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكانت وزارة الصحة الفيدرالية في بلجيكا أعلنت في وقت سابق اكتشاف 85 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الاصابات إلى 399.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن الحالات الجديدة اكتُشفت بعد إجراء تحليلات على 806 عينات جديدة.
إلى ذلك، أكدت الوزارة أن البلاد سجلت 3 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا، في مدينة بروكسل ومحيطها.
وكان الأشخاص الذين توفوا، حسب مصادر طبية، يعانون من مشاكل صحية أخرى.
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