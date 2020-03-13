اخبار السعوديه

بلجيكا تعلق الفعاليات الثقافية والرياضية للوقاية من كورونا

0 نشر
Almowaten 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم بلجيكا تعلق الفعاليات الثقافية والرياضية للوقاية من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-13

بلجيكا تعلق الفعاليات الثقافية والرياضية للوقاية من كورونا

بعد ارتفاع حالات الإصابة لـ399 حالة

متابعات الخليج 365 - متابعة

قررت السلطات في بلجيكا إلغاء الفعاليات الثقافية والرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة الفيدرالية في بلجيكا أعلنت في وقت سابق اكتشاف 85 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الاصابات إلى 399.

Advertisements

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن الحالات الجديدة اكتُشفت بعد إجراء تحليلات على 806 عينات جديدة.

إلى ذلك، أكدت الوزارة أن البلاد سجلت 3 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا، في مدينة بروكسل ومحيطها.

وكان الأشخاص الذين توفوا، حسب مصادر طبية، يعانون من مشاكل صحية أخرى.

تابعنا على 9a60ccd28e.jpg تواصل معنا على0b79eb557b.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلجيكا تعلق الفعاليات الثقافية والرياضية للوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا