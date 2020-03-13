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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أنه وبالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة، سيتم اليوم الجمعة تغطية أكبر عدد ممكن من الجوامع للتوعية عن فيروس كورونا الجديد عبر استشاريين وأطباء مختصين.
وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد أوصي وبشدة بتجنب إقامة وحضور المناسبات التي يزيد الحضور فيها على ٥٠ شخصًا وتجنب المصافحة (مؤقتًا) لأنها من أكثر أسباب انتقال العدوى.
كما أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، تعميمًا فوريًا لكل فروع الوزارة بالمملكة بإقامة صلاة الجمعة في المساجد غير الجوامع، إذا كان الجامع القريب يزدحم بالمصلين وذلك تخفيفًا للزحام وتعزيزًا للإجراءات الوقائية لسلامة المصلين.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة صحة عسير عسير
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441 12:42 AM
أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أنه وبالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة، سيتم اليوم الجمعة تغطية أكبر عدد ممكن من الجوامع للتوعية عن فيروس كورونا الجديد عبر استشاريين وأطباء مختصين.
وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد أوصي وبشدة بتجنب إقامة وحضور المناسبات التي يزيد الحضور فيها على ٥٠ شخصًا وتجنب المصافحة (مؤقتًا) لأنها من أكثر أسباب انتقال العدوى.
كما أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، تعميمًا فوريًا لكل فروع الوزارة بالمملكة بإقامة صلاة الجمعة في المساجد غير الجوامع، إذا كان الجامع القريب يزدحم بالمصلين وذلك تخفيفًا للزحام وتعزيزًا للإجراءات الوقائية لسلامة المصلين.
، صحة عسير: توعية أكبر عددٍ من جوامع المنطقة بـ"كورونا" عبر استشاريين مختصين ،
المصدر : الخليج 365
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