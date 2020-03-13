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دوري الأمير "محمد بن سلمان".. "الحزم" يستضيف "الفيصلي" للابتعاد عن أماكن الهبوط

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محمد بن مسعود - الدمام - تختتم مساء اليوم الجمعة مباريات الجولة الـ 22 من مسابقة دوري كأس الأمير للمحترفين لكرة القدم، حيث تجرى المباراة الأخيرة في الجولة بين الحزم والفيصلي ،إذ يلتقي الفريقان عند الساعة 6:50 مساءً، على أرض ملعب نادي الحزم بالرس.

يدخل الحزم المباراة وهو يملك 23 نقطة في المركز الـ 13، في حين يحل الفيصلي في المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

يأمل الحزم في خطف نقاط المباراة الثلاث للابتعاد عن المراكز الأخيرة ودائرة شبح الهبوط، فيما يطمع الفيصلي في الفوز للاقتراب من المربع الذهبي.دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الفيصلي الحزم الدوري السعودي للمحترفين

دوري الأمير "محمد بن سلمان".. "الحزم" يستضيف "الفيصلي" للابتعاد عن أماكن الهبوط

محمد السيّد الخليج 365 2020-03-13

تختتم مساء اليوم الجمعة مباريات الجولة الـ 22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، حيث تجرى المباراة الأخيرة في الجولة بين الحزم والفيصلي ،إذ يلتقي الفريقان عند الساعة 6:50 مساءً، على أرض ملعب نادي الحزم بالرس.

يدخل الحزم المباراة وهو يملك 23 نقطة في المركز الـ 13، في حين يحل الفيصلي في المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

يأمل الحزم في خطف نقاط المباراة الثلاث للابتعاد عن المراكز الأخيرة ودائرة شبح الهبوط، فيما يطمع الفيصلي في الفوز للاقتراب من المربع الذهبي.

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13 مارس 2020 - 18 رجب 1441

12:27 AM

تختتم مساء اليوم الجمعة مباريات الجولة الـ 22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، حيث تجرى المباراة الأخيرة في الجولة بين الحزم والفيصلي ،إذ يلتقي الفريقان عند الساعة 6:50 مساءً، على أرض ملعب نادي الحزم بالرس.

يدخل الحزم المباراة وهو يملك 23 نقطة في المركز الـ 13، في حين يحل الفيصلي في المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

يأمل الحزم في خطف نقاط المباراة الثلاث للابتعاد عن المراكز الأخيرة ودائرة شبح الهبوط، فيما يطمع الفيصلي في الفوز للاقتراب من المربع الذهبي.

، دوري الأمير "محمد بن سلمان".. "الحزم" يستضيف "الفيصلي" للابتعاد عن أماكن الهبوط ،
المصدر : الخليج 365

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