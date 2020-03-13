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أعلن البيت الأبيض، أنه لا حاجة في الوقت الراهن، لخضوع الرئيس دونالد ترامب لفحص فيروس كورونا المستجد، رغم أنه التقى قبل أيام، مساعداً للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، تبيّن لاحقاً أنه مصاب بالفيروس.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، في تصريح صحفي اليوم:" إن الرئيس ونائب الرئيس مايك بنس، لم يختلطا عملياً بالمستشار الذي ثبتت إصابته بالفيروس، وليسا بحاجة للخضوع للفحص في الوقت الراهن".
وتسود حالة من القلق في الكونغرس الأميركي، تعززت بعد إعلان السيناتور الجمهوري تيد كروز، والنائب بول غوسار، خضوعهما للحجر الصحي بسبب اتصالهما في الأيام القليلة الماضية مع مصاب بالفيروس، خلال مؤتمر عقد منذ عدة أيام.فيروس كورونا الجديد الرئيس الأمريكي البيت الأبيض
البيت الأبيض يؤكد عدم حاجة "ترامب" للخضوع لفحص "كورونا"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-12
أعلن البيت الأبيض، أنه لا حاجة في الوقت الراهن، لخضوع الرئيس دونالد ترامب لفحص فيروس كورونا المستجد، رغم أنه التقى قبل أيام، مساعداً للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، تبيّن لاحقاً أنه مصاب بالفيروس.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، في تصريح صحفي اليوم:" إن الرئيس ونائب الرئيس مايك بنس، لم يختلطا عملياً بالمستشار الذي ثبتت إصابته بالفيروس، وليسا بحاجة للخضوع للفحص في الوقت الراهن".
وتسود حالة من القلق في الكونغرس الأميركي، تعززت بعد إعلان السيناتور الجمهوري تيد كروز، والنائب بول غوسار، خضوعهما للحجر الصحي بسبب اتصالهما في الأيام القليلة الماضية مع مصاب بالفيروس، خلال مؤتمر عقد منذ عدة أيام.
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
11:41 PM
رغم أنه التقى مساعداً للرئيس البرازيلي الذي تبيّن أنه مصاب بالفيروس
أعلن البيت الأبيض، أنه لا حاجة في الوقت الراهن، لخضوع الرئيس دونالد ترامب لفحص فيروس كورونا المستجد، رغم أنه التقى قبل أيام، مساعداً للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، تبيّن لاحقاً أنه مصاب بالفيروس.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، في تصريح صحفي اليوم:" إن الرئيس ونائب الرئيس مايك بنس، لم يختلطا عملياً بالمستشار الذي ثبتت إصابته بالفيروس، وليسا بحاجة للخضوع للفحص في الوقت الراهن".
وتسود حالة من القلق في الكونغرس الأميركي، تعززت بعد إعلان السيناتور الجمهوري تيد كروز، والنائب بول غوسار، خضوعهما للحجر الصحي بسبب اتصالهما في الأيام القليلة الماضية مع مصاب بالفيروس، خلال مؤتمر عقد منذ عدة أيام.
، البيت الأبيض يؤكد عدم حاجة "ترامب" للخضوع لفحص "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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