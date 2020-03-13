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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب نقله التلفزيون: "إن فرنسا ستغلق جميع المدارس والجامعات الأسبوع المقبل في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا".
ووصف ماكرون تفشي الفيروس بأنه أكبر أزمة للصحة العامة في فرنسا منذ قرن، كما حثّ أصحاب الأعمال على السماح للموظفين بالعمل من المنزل, وقال: "إن كبار السن والأشخاص الذين يعانون ظروفًا صحية يجب أن يبقوا في منازلهم".
وأضاف: "إن الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها مطلع الأسبوع المقبل يجب أن تمضي قدمًا".
فيما أعلنت السلطات النرويجية اليوم أن شخصًا مسنًا توفي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، في أول حالة وفاة من جراء كوفيد-19 في البلاد والثانية في الدول الاسكندينافية.
وقال مستشفى أوسلو الجامعي في تغريدة على تويتر: "إنّ الضحية، الذي لم يكشف عن اسمه، توفي في مستشفى أوسلو الجامعي".فيروس كورونا الجديد النرويج فرنسا
فرنسا تعتزم غلق المدارس والجامعات للحد من تفشي "كورونا"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-12
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب نقله التلفزيون: "إن فرنسا ستغلق جميع المدارس والجامعات الأسبوع المقبل في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا".
ووصف ماكرون تفشي الفيروس بأنه أكبر أزمة للصحة العامة في فرنسا منذ قرن، كما حثّ أصحاب الأعمال على السماح للموظفين بالعمل من المنزل, وقال: "إن كبار السن والأشخاص الذين يعانون ظروفًا صحية يجب أن يبقوا في منازلهم".
وأضاف: "إن الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها مطلع الأسبوع المقبل يجب أن تمضي قدمًا".
فيما أعلنت السلطات النرويجية اليوم أن شخصًا مسنًا توفي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، في أول حالة وفاة من جراء كوفيد-19 في البلاد والثانية في الدول الاسكندينافية.
وقال مستشفى أوسلو الجامعي في تغريدة على تويتر: "إنّ الضحية، الذي لم يكشف عن اسمه، توفي في مستشفى أوسلو الجامعي".
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
11:31 PM
إعلان أول وفاة بالفيروس في النرويج
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب نقله التلفزيون: "إن فرنسا ستغلق جميع المدارس والجامعات الأسبوع المقبل في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا".
ووصف ماكرون تفشي الفيروس بأنه أكبر أزمة للصحة العامة في فرنسا منذ قرن، كما حثّ أصحاب الأعمال على السماح للموظفين بالعمل من المنزل, وقال: "إن كبار السن والأشخاص الذين يعانون ظروفًا صحية يجب أن يبقوا في منازلهم".
وأضاف: "إن الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها مطلع الأسبوع المقبل يجب أن تمضي قدمًا".
فيما أعلنت السلطات النرويجية اليوم أن شخصًا مسنًا توفي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، في أول حالة وفاة من جراء كوفيد-19 في البلاد والثانية في الدول الاسكندينافية.
وقال مستشفى أوسلو الجامعي في تغريدة على تويتر: "إنّ الضحية، الذي لم يكشف عن اسمه، توفي في مستشفى أوسلو الجامعي".
، فرنسا تعتزم غلق المدارس والجامعات للحد من تفشي "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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