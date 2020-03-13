، "التجارة العالمية "تطلب تأجيل اجتماعها المقرّر عقده في يونيو المقبل ،

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أكدت منظمة التجارة العالمية اليوم أنّ جائحة كوفيد-19 جعلت من غير الممكن عقد مؤتمرها الوزاري المقبل الذي كان مقرّراً عقده بين 8 و11 يونيو في كازاخستان.
وقال المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو في مذكرة بعثها إلى أعضاء المنظمة والإعلام: "إنّ عقد المؤتمر الوزاري الـ12 بين 8 و11 يونيو لن يكون ممكناً".
وأشارت منظمة التجارة العالمية إلى أن هذا القرار جاء بطلب من حكومة كازاخستان.
أضافت أنّ القرار النهائي تتّخذه الدول في اجتماع خاص للمجلس العام للمنظمة سينعقد حين تسمح الظروف.
وعلّقت المنظمة جميع اجتماعاتها إلى 20 مارس عقب اكتشاف إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى أحد موظفيها في جنيف.فيروس كورونا الجديد منظمة التجارة العالمية
"التجارة العالمية "تطلب تأجيل اجتماعها المقرّر عقده في يونيو المقبلوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-12
أكدت منظمة التجارة العالمية اليوم أنّ جائحة كوفيد-19 جعلت من غير الممكن عقد مؤتمرها الوزاري المقبل الذي كان مقرّراً عقده بين 8 و11 يونيو في كازاخستان.
وقال المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو في مذكرة بعثها إلى أعضاء المنظمة والإعلام: "إنّ عقد المؤتمر الوزاري الـ12 بين 8 و11 يونيو لن يكون ممكناً".
وأشارت منظمة التجارة العالمية إلى أن هذا القرار جاء بطلب من حكومة كازاخستان.
أضافت أنّ القرار النهائي تتّخذه الدول في اجتماع خاص للمجلس العام للمنظمة سينعقد حين تسمح الظروف.
وعلّقت المنظمة جميع اجتماعاتها إلى 20 مارس عقب اكتشاف إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى أحد موظفيها في جنيف.
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
11:24 PM
عقب اكتشاف إصابة بـ"كورونا " لدى أحد موظفيها في جنيف
أكدت منظمة التجارة العالمية اليوم أنّ جائحة كوفيد-19 جعلت من غير الممكن عقد مؤتمرها الوزاري المقبل الذي كان مقرّراً عقده بين 8 و11 يونيو في كازاخستان.
وقال المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو في مذكرة بعثها إلى أعضاء المنظمة والإعلام: "إنّ عقد المؤتمر الوزاري الـ12 بين 8 و11 يونيو لن يكون ممكناً".
وأشارت منظمة التجارة العالمية إلى أن هذا القرار جاء بطلب من حكومة كازاخستان.
أضافت أنّ القرار النهائي تتّخذه الدول في اجتماع خاص للمجلس العام للمنظمة سينعقد حين تسمح الظروف.
وعلّقت المنظمة جميع اجتماعاتها إلى 20 مارس عقب اكتشاف إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى أحد موظفيها في جنيف.
، "التجارة العالمية "تطلب تأجيل اجتماعها المقرّر عقده في يونيو المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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