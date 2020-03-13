محمد بن مسعود - الدمام - إعلان حالة الطوارئ في فرجينيا الأمريكية بعد إصابة 17 من سكان المنطقة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-12 أعلن حاكم ولاية فرجينيا الأمريكية رالف نورثهام حالة الطوارئ في فرجينيا اليوم بعد إصابة 17 من سكان المنطقة بفيروس كورونا. ونقلت شبكة "NBC" الأمريكية عن نورثهام في مؤتمر صحفي أنه يراقب كيف تتعامل الولايات الأخرى مع فحص الفيروس. 12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 10:53 PM Advertisements أعلن حاكم ولاية فرجينيا الأمريكية رالف نورثهام حالة الطوارئ في فرجينيا اليوم بعد إصابة 17 من سكان المنطقة بفيروس كورونا. ونقلت شبكة "NBC" الأمريكية عن نورثهام في مؤتمر صحفي أنه يراقب كيف تتعامل الولايات الأخرى مع فحص الفيروس. ، إعلان حالة الطوارئ في فرجينيا الأمريكية بعد إصابة 17 من سكان المنطقة بكورونا ،

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